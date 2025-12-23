DAX24.316 +0,1%Est505.742 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,56 -0,2%Nas23.429 +0,5%Bitcoin74.164 -1,4%Euro1,1796 +0,3%Öl62,08 +0,1%Gold4.484 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T TUI TUAG50 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Allianz 840400 D-Wave Quantum A3DSV9 RENK RENK73 Infineon 623100 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asiens Börsen wenig bewegt -- Novo Nordisk erhält US-Zulassung für Wegovy-Tabletten -- Alphabet kauft Intersect -- TUI, DroneShield, Rüstungsaktien, Mercedes-Benz, Bitcoin, Gold im Fokus
Top News
Vorweihnachtliche Zurückhaltung: DAX kommt kaum vom Fleck Vorweihnachtliche Zurückhaltung: DAX kommt kaum vom Fleck
Mercedes-Benz-Aktie dennoch tiefer: Rechtsrisiken adé? Millionen-Einigung in der Diesel-Affäre Mercedes-Benz-Aktie dennoch tiefer: Rechtsrisiken adé? Millionen-Einigung in der Diesel-Affäre
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger im kommenden Jahr. Hier geht's zur Übersicht.

Preise für Wohneigentum in Deutschland steigen zum vierten Mal in Folge

23.12.25 10:59 Uhr

WIESBADEN (dpa-AFX) - Häuser und Wohnungen in Deutschland verteuern sich weiter. Im dritten Quartal lagen die Preise für Wohnimmobilien hierzulande durchschnittlich um 3,3 Prozent über dem Niveau des Vorjahreszeitraums. Damit stiegen die Wohnimmobilienpreise in Deutschland nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes zum vierten Mal in Folge verglichen mit dem jeweiligen Vorjahresquartal. Und auch in der kurzen Frist ging es weiter nach oben: Im Zeitraum Juli bis September 2025 war Wohneigentum in Deutschland im Schnitt 1,0 Prozent teurer als im Frühjahr.

Wer­bung

Nach einer Serie von Preisrückgängen seit dem vierten Quartal 2022 drehte der Markt im Schlussquartal 2024: Im Zeitraum Oktober bis Dezember zogen die Preise für Wohnimmobilien in Deutschland um 1,9 Prozent an, im ersten Quartal 2025 ging es um 3,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nach oben. Im zweiten Quartal gab es nach jüngsten Berechnungen einen Sprung um 3,1 Prozent. Zum Vergleich: Im Jahresdurchschnitt 2024 hatten die Preise für Häuser und Wohnungen hierzulande noch um 1,5 Prozent nachgegeben.

Preisanstiege in allen Regionen mit wenigen Ausnahmen

Im dritten Quartal des laufenden Jahres kosteten Wohnimmobilien nach Angaben des Bundesamtes in allen Regionen Deutschlands im Durchschnitt mehr als im Vorjahresquartal. Verglichen mit dem zweiten Vierteljahr 2025 stiegen die Preise ebenfalls in den meisten Regionen.

So mussten Käuferinnen und Käufer von Eigentumswohnungen in städtischen Kreisen 4,7 Prozent mehr zahlen als im dritten Quartal 2024, in kreisfreien Großstädten waren es 5,0 Prozent mehr. In den sieben größten Städten - Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt/Main, Stuttgart und Düsseldorf - kletterten die Preise von Eigentumswohnungen binnen Jahresfrist im Schnitt um 2,8 Prozent.

Wer­bung

Auch auf dem Land zeigt der Trend nach oben

Ein- und Zweifamilienhäuser verteuerten sich im Durchschnitt verglichen mit dem Vorjahresquartal am stärksten in städtischen Kreisen (plus 3,6 Prozent) und in kreisfreien Großstädten (plus 3,5 Prozent). In den Top-7-Metropolen erhöhten sich die Hauspreise auf bereits hohem Niveau um 2,7 Prozent.

Selbst auf dem Land zeigt der Trend nach oben: In dünn besiedelten ländlichen Kreisen kosteten Eigentumswohnungen im dritten Quartal im Schnitt 2,6 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, für Ein- und Zweifamilienhäuser mussten Käufer 3,2 Prozent höhere Preise in Kauf nehmen. Lediglich verglichen mit dem Vorquartal entspannte sich die Lage in diesen Regionen etwas.

Entspannt der "Bau-Turbo" die Lage?

Mehr neue Wohnungen sind erklärtes Ziel der schwarz-roten Bundesregierung. Die SPD-geführte Vorgängerregierung hatte 400.000 neue Wohnungen in Deutschland pro Jahr versprochen, dieses Ziel aber nie erreicht.

Wer­bung

Im vergangenen Jahr waren 251.900 Wohnungen in Deutschland fertiggestellt worden und damit so wenig wie seit 2015 nicht mehr. Die amtierende Bundesregierung will mit einem "Bau-Turbo" über schnellere Genehmigungen den schleppenden Wohnungsbau voranbringen./ben/DP/jha