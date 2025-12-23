DAX24.267 -0,1%Est505.731 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,55 -0,2%Nas23.429 +0,5%Bitcoin74.389 -1,1%Euro1,1775 +0,1%Öl62,27 +0,4%Gold4.479 +0,8%
US-Wirtschaft wächst im dritten Quartal um 4,3 Prozent

23.12.25 14:47 Uhr

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Die US-Wirtschaft ist im dritten Quartal 2025 überraschend stark gewachsen. Wie das Handelsministerium im Rahmen einer ersten Veröffentlichung mitteilte, erhöhte sich das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal und auf das Jahr hochgerechnet um 4,3 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einem Anstieg von 3,2 Prozent gerechnet. Im zweiten Quartal war das US-BIP um 3,8 Prozent gewachsen.

Der von der US-Notenbank als Inflationsmaß favorisierte Deflator für die persönlichen Konsumausgaben (PCE) stieg im dritten Quartal um 2,8 Prozent nach einem Plus von 2,1 Prozent im Vorquartal.

Der BIP-Deflator betrug 3,8 Prozent nach 2,1 Prozent im Vorquartal. Volkswirte hatten im Konsens eine Rate von 2,8 Prozent erwartet. Der BIP-Deflator misst die Preisentwicklung anhand aller produzierten Waren und Dienstleistungen, wobei Importpreise ausgeklammert bleiben. Die Verbraucherpreise werden dagegen mittels eines repräsentativen Warenkorbs erhoben.

Die Zahlen stellen die erste offizielle Schätzung der Regierung zum Wirtschaftswachstum im dritten Quartal dar, obwohl sie erst gegen Ende des vierten Quartals veröffentlicht werden. Wie andere Bundesbehörden auch hat das Handelsministerium Nachholbedarf, nachdem die jüngste Schließung der Bundesbehörden die Bekanntgabe des BIP um fast zwei Monate verzögert hat.

Andere Veröffentlichungen haben in den letzten Monaten Fragen zur zugrunde liegenden Stärke der Wirtschaft aufgeworfen. Der Arbeitsmarkt hat sich abgeschwächt, die Arbeitslosigkeit stieg im November auf 4,6 Prozent und erreichte damit den höchsten Stand seit mehr als vier Jahren. Die Einzelhandelsumsätze sind zurückgegangen, obwohl Haushalte mit höherem Einkommen weiterhin Geld ausgeben, und einige Einzelhändler wie Home Depot haben schlechte Gewinne und Prognosen gemeldet.

Mitarbeit: Chao Deng

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

December 23, 2025 08:48 ET (13:48 GMT)