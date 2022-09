BASF-Aktie sinkt: BASF erwartet anhaltende Schwankungen beim Erdgaspreis - große Mengen Pyrolyseöl gesichert

Aktien in diesem Artikel BASF 41,42 EUR

"Wir erwarten jedoch eine anhaltende Preisvolatilität auf einem weiterhin hohen Preisniveau", erklärte eine Unternehmenssprecherin am Montag. Der Ludwigshafener Konzern beobachte die Lage und werde situationsbedingt entscheiden, welche Anpassungen gegebenenfalls in den Produktionswertschöpfungsketten erfolgen müssten. Bei Anlagen, die große Mengen Erdgas benötigen, etwa die für wie Ammoniak, reduziere BASF seine Produktionsmengen und kaufe Ammoniak teilweise vom Weltmarkt zu, bekräftigte der Konzern.

Der erneute Stopp russischer Gaslieferungen durch Nord Stream 1 hatte am Montag eine erneute Rally beim Gaspreis ausgelöst. Der russische Energieriese Gazprom hatte am Freitagabend mitgeteilt, wegen eines Öl-Lecks bis auf weiteres kein Gas über die Ostseepipeline nach Deutschland und in andere europäische Staaten zu liefern. BASF gilt als größter industrieller Gasverbraucher in Deutschland.

BASF sichert sich für Chemcycling große Mengen Pyrolyseöl

BASF macht bei der Wiederverwertung von Kunststoffabfällen (Chemcycling) einen bedeutenden Schritt. Der Chemieriese sichert sich in großem Maßstab Pyrolyseöl zur Herstellung von Produkten, die an Nachhaltigkeit interessierten Kunden unter dem Label Ccycled verkauft werden: Ein entsprechender Rahmenvertrag wurde jetzt mit Arcus Greencycling Technologies geschlossen, wie beide Seiten mitteilten.

Bis zu 100.000 Tonnen Pyrolyseöl jährlich will BASF Arcus abnehmen. Das sind ausreichende Mengen, damit sich der Bau neuer Anlagen zu dessen Herstellung für das Ludwigsburger Unternehmen rechnet. "Mit der gesicherten Abnahme des produzierten Öls kann Arcus nachhaltig weitere Anlagen mit höherer Kapazität aufbauen", sagte Arcus-COO Daniel Odenthal. In Frankfurt hat sein Unternehmen den Angaben zufolge die erste Demonstrationsanlage in kommerziellen Maßstab in Deutschland aufgebaut.

BASF bietet seit 2020 Ccycled-Produkte an. Die Produkte aus recyceltem Rohstoffen, die wie konventionelle Rohstoffe in die Verbundanlage eingespeist werden, grenzt der Konzern im Massenbilanzverfahren für die Kunden ab.

Die chemische Verwertung von Kunststoffabfällen hat gegenüber dem mechanischen Recycling den Vorteil, dass auch Verbundstoffe und verschmutzte Kunststoffe zum Einsatz kommen können. Kritiker bemängeln allerdings den hohen Energieeinsatz bei der Pyrolyse.

In einem schwachen Umfeld fällt die BASF-Aktie via XETRA zeitweise 3,95 Prozent auf 41,30 Euro.

