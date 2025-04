Presseschau: 'Lausitzer Rundschau' zu USA-Zollpolitik

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu USA-Zollpolitik:

"Vielleicht will Trump einfach nur das bisherige System kaputt machen und abwarten, was sich daraus ergibt. Denn Unsicherheit und Chaos versetzen vor allem die starken Spieler in die Lage, für sich das meiste herauszuholen. Dass ihm alle Ökonomen auf der Welt vorrechnen, wie nachteilig seine Zollpolitik auch für die USA sein wird, scheint ihn nicht abzuschrecken. Auch die Aussicht auf einen weiteren Anstieg der Inflation scheint ihm gleichgültig. Dasselbe dürfte für die Gegenmaßnahmen gelten, die etwa die EU ergreifen wird. Was kann ihm schon passieren? Selbst wenn der Schritt die USA in eine Rezession stürzen sollte, wird Trump das Gegenteil behaupten. So hat er es mit der Wahlfälschung gehalten, so hat er es sein ganzes Leben lang getan."