Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu langen Wartezeiten auf Arzttermin

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu langen Wartezeiten auf Arzttermin:

Im Gesundheitswesen muss in den nächsten Jahren hart gespart werden, weshalb der wirtschaftliche Druck weiter zunehmen wird. Damit nicht die Kinder darunter leiden, deren unzureichende Behandlung später höhere Folgekosten nach sich zieht, muss klug gespart werden. Mehr Eingriffe könnten halb-ambulant über Belegärzte erfolgen, um die Kosten zu senken. Wenn die Kliniken ein wesentlicher Kostentreiber sind, dann wird es nicht ohne Einschnitte in den Spitälern gehen./yyzz/DP/mis