Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Probleme/Apotheken in Deutschland

17.09.25 05:34 Uhr

AUGUST (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Probleme/Apotheken in Deutschland:

"Wer eine Apotheke neben einem Ärztehaus betreibt, kann wie früher gutes Geld verdienen. Hat hingegen der Arzt um die Ecke zugemacht oder es findet sich kein Nachfolger, sinken die Umsätze deutlich. Die Chance für die Apotheker liegt darin, ihr Angebot zu erweitern und mehr von ärztlichen Aufgaben zu übernehmen. Seit der Pandemie dürfen Apotheker mit entsprechender Fortbildung gegen das Corona-Virus und Grippe impfen. Warum dieses Angebot nicht auf andere Krankheiten ausweiten? Das könnte die Hausärzte entlasten und den Apothekern neue Aufgaben und Einnahmen verschaffen."/yyzz/DP/nas