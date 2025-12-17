Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zum Aus vom Verbrenner-Aus

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zum Aus vom Verbrenner-Aus:

"Sie alle machten die Rechnung ohne die Bevölkerung, die sich, wie man beim Streit ums Heizungsgesetz sehen konnte, ungern Klimaschutz in Form von Verboten aufs Auge drücken lässt. Und es war auch eine naive Rechnung ohne Rücksicht auf den technischen Fortschritt: Erst langsam werden E-Autobatterien günstig genug für reichweitenstarke Kleinwagen. In Norwegen setzte man nicht auf den Irrweg der Verbotspolitik, sondern auf kluge Steuerpolitik: Verbrenner wurden teurer, E-Autos billiger: Statt 2035 wurde das Ziel 2025 erreicht - ohne Verbote."/yyzz/DP/nas