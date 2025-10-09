DAX24.597 +0,9%Est505.650 +0,6%MSCI World4.355 +0,1%Top 10 Crypto17,29 +1,3%Nas23.043 +1,1%Bitcoin104.872 -1,2%Euro1,1644 +0,1%Öl65,91 -0,3%Gold4.039 ±0,0%
Pressestimme: 'Badische Neueste Nachrichten' zu Autogipfel/Verbrenneraus

09.10.25 05:34 Uhr

KARLSRUHE (dpa-AFX) - 'Badische Neueste Nachrichten' zu Autogipfel/Verbrenneraus

Eine konsequente Förderung von E-Autos und Infrastruktur ist bei dieser epochalen Umstellung auch hierzulande vonnöten. Stattdessen wurde der schwächelnde Absatz der E-Autos durch das plötzliche Aus der Umweltprämie im Jahr 2023 noch verschärft. Und auch jetzt wollen die Verantwortlichen außer beim Verzicht auf geringe KfZ-Steuereinnahmen lieber nicht viel aufwenden. Die Scheindebatte übertönt fast, dass auch sinnvolle Maßnahmen im Raum stehen. Warum etwa sollten Firmen, die hier Autos verkaufen wollen, nicht auch zwingend hier produzierte Komponenten einbauen? Auch darüber wird jetzt diskutiert. Es ist gut, wenn Politik und Wirtschaft einen gemeinsamen Nenner suchen. Es wäre gut, wenn er über das Aus vom Aus hinausginge./yyzz/DP/zb