Deutsche Exporte sinken im August unerwartet

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Der deutsche Außenhandel hat im August an Schwung verloren. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, sanken die Exporte gegenüber dem Vormonat um 0,5 Prozent und lagen um 0,7 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten dagegen einen monatlichen Zuwachs von 0,3 Prozent prognostiziert. Die Importe gingen um 1,3 Prozent zurück, aber lagen um 3,5 Prozent höher als im August 2024. Erwartet worden war ein monatliches Minus von 0,8 Prozent. Die Handelsbilanz wies einen saisonbereinigten Überschuss von 17,2 Milliarden Euro auf. Analysten hatten laut Factset-Konsens 15,9 Milliarden erwartet.

October 09, 2025 02:08 ET (06:08 GMT)