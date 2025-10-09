DAX24.629 +0,1%Est505.645 -0,1%MSCI World4.352 ±-0,0%Top 10 Crypto16,77 -3,0%Nas23.043 +1,1%Bitcoin104.654 -1,4%Euro1,1611 -0,2%Öl66,47 +0,6%Gold4.041 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 BMW 519000 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RENK RENK73 Ottobock BCK222 Plug Power A1JA81 Diginex A40PU6 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed-Protokoll im Fokus: DAX nach neuem Allzeithoch freundlich -- Asiens Börsen im Plus -- Ottobock-Aktie mit IPO -- NVIDIA, BYD, HSBC, Gerresheimer, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
So viel Gewinn hätte ein Polkadot-Investment von vor 5 Jahren eingebracht So viel Gewinn hätte ein Polkadot-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Wie viel Verlust ein Investment in Tezos von vor 5 Jahren eingefahren hätte Wie viel Verlust ein Investment in Tezos von vor 5 Jahren eingefahren hätte
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AKTIE IM FOKUS: Rally von Airbus stockt nach Rekordhoch

09.10.25 11:07 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
205,55 EUR -0,65 EUR -0,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien des Flugzeugherstellers Airbus (Airbus SE) haben am Donnerstag ein weiteres Rekordhoch erreicht, anschließend kam die starke Aufwärtsbewegung jedoch zum Erliegen. Gegen Mittag trat der Kurs des Flugzeugherstellers mit 205,50 Euro auf der Stelle. Zuvor hatten die Papiere mit 206,65 Euro den höchsten Stand ihrer 25-jährigen Börsenhistorie erreicht.

Wer­bung

Am Vortag hatte das Unternehmen kurz nach Börsenschluss die Zahl der im September ausgelieferten Maschinen bekanntgegeben. Analysten lobten diese: Mit 73 Flugzeugen habe Airbus die Auslieferungen auf Jahressicht fast um die Hälfte gesteigert, schrieb Chloe Lemarie von Jefferies. Sie habe nur mit 69 Flugzeugen im September gerechnet. Ken Herbert von der Bank RBC zeigte sich zuversichtlich, dass Airbus sein Jahresziel von etwa 820 ausgelieferten Maschinen erreichen wird.

Die Aktie hat nach einer Schwächephase im April deutlich an Fahrt aufgenommen. Dabei profitierte das Papier unter anderem von der Erwartung steigender Rüstungsausgaben. Das Geschäft mit Waffen ist bei Airbus zwar deutlich kleiner als das mit Flugzeugen für die zivile Luftfahrt, dennoch rückte die Sparte bei der Bewertung des Unternehmens zuletzt stärker in den Fokus.

Im Flugzeuggeschäft rang Airbus zuletzt mit Problemen wegen fehlender Triebwerke mit einer stockenden Auslieferung. Konzernchef Guillaume Faury hatte im Sommer bei der Vorlage der Halbjahreszahlen allerdings das Ziel von etwa 820 ausgelieferten Flugzeugen bestätigt. In den ersten neun Monaten des Jahres lieferte Airbus jedoch nur 507 Flieger aus. Das sind nur rund 60 Prozent des Jahresziels, obwohl bereits drei Viertel des Jahres vorbei sind.

Wer­bung

In den noch verbleibenden drei Monaten muss Airbus also noch mehr als 300 Flugzeuge an Kunden ausliefern, um das selbst gesteckte Ziel zu erreichen. Analysten halten dies für möglich. 2024 hatte es ähnlich ausgesehen. Damals hatte das Unternehmen das Auslieferungsziel auch nur dank eines Schlussspurts zum Jahresende hin geschafft.

Mit dem Anstieg auf das Rekordniveau am Donnerstag baute die Aktie ihr Jahresplus auf gut ein Drittel aus. Damit gehört das Papier zu den zehn besten Titeln im deutschen Leitindex DAX in diesem Jahr. Auch in den vergangenen fünf Jahren übertraf Airbus mit einem Anstieg von 125 Prozent den Index, der in dem Zeitraum um knapp 80 Prozent zulegte.

Mit einem Börsenwert von rund 163 Milliarden Euro ist Airbus zudem eines der wertvollsten Unternehmen, die an der deutschen Börse notiert sind. Noch mehr sind aktuell nur SAP (SAP SE) (290 Mrd Euro) und Siemens (198 Mrd) wert./zb/bek/mis

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Airbus SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
08.10.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
08.10.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
30.09.2025Airbus SE BuyUBS AG
26.09.2025Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
19.09.2025Airbus SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
08.10.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
08.10.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
30.09.2025Airbus SE BuyUBS AG
26.09.2025Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
19.09.2025Airbus SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
31.07.2025Airbus SE NeutralUBS AG
03.07.2025Airbus SE NeutralUBS AG
19.06.2025Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.05.2025Airbus SE NeutralUBS AG
01.05.2025Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
31.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Airbus SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen