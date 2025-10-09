MÄRKTE EUROPA/DAX in Lauerstellung direkt am Allzeithoch

DOW JONES--Noch hält die Seitwärtsphase der vergangenen Monate am deutschen Aktienmarkt an, doch die Chance auf einen Ausbruch auf der Oberseite hat laut Marktteilnehmern nun stark zugenommen. Der DAX wird vorbörslich 0,2 Prozent fester mit 24.633 Punkten gestellt und damit direkt am Allzeithoch vom Juli. "Die Chance auf eine Wiederaufnahme der Rally ist so gut wie lange nicht", so ein Marktteilnehmer mit Blick auf die starken Vorgaben mit neuen Rekordständen der Nasdaq-Indizes, im Nikkei oder auch in Taiwan. Er verweist auch darauf, dass der Euro-Stoxx-50 seine Seitwärtsphase schon in der vergangenen Woche mit neuen Allzeithochs verlassen habe, den ersten neuen Allzeithochs seit dem Jahr 2000.

Gestützt wird die Stimmung vom Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank (Fed). Aus dem Protokoll werden Signale für weitere Zinssenkungen herausgelesen. Für Marktstratege Troy Ludtka von SMBC Nikko ist die Kernaussage, dass aus Sicht der Fed "der Arbeitsmarkt sich verschlechtert und die Inflation sich entweder verbessert oder zumindest nicht schlimmer wird." In den USA waren daraufhin einmal mehr Technologiewerte gesucht.

In Europa könnte es weiter nach oben gehen, nachdem sich die Entspannung der Regierungskrise in Frankreich weiter positiv auswirkt. Der noch amtierende Premier Lecornu hatte am Vorabend versichert, binnen 48 Stunden eine Lösung zu präsentieren.

Autowerte stehen mit dem Autogipfel im Blick. Am Markt wird auf eine Aufhebung des starren Verbrennerverbots durch die EU gesetzt. Bei den Einzwerten stehen Gerresheimer mit der dritten Gewinnwarnung in Folge im Blick. Geschäftszahlen gibt es auch von Südzucker und OMV. In Deutschland wird die Handelsbilanz vorgelegt.

Bei Gerresheimer erwarten Händler nach der Gewinnwarnung vom Vorabend kräftige Kursverluste. In der Nachbörse ging es bereits um die 7 Prozent tiefer. Von den Analysten von Bernstein heißt es dazu, das Verpackungsunternehmen habe "in einem disaströsen Jahr" drei Gewinnwarnungen in Folge abgeliefert. Unter anderem solle für das dritte Quartal der Umsatz 4,3 Prozent unter Marktkonsens liegen, das adjustierte EBITDA 11,2 Prozent und der Gewinn je Aktie sogar 22 Prozent darunter.

Der erneut gesenkte Ausblick für das Gesamtjahr sieht nun ein Umsatzminus von 2 bis 4 Prozent vor, nachdem zuvor ein Wachstum von null bis 2 Prozent erwartet worden war. Der neue CFO habe sofortige Maßnahmen zur Cash-Sicherung angekündigt. Bernstein sieht nun die Gefahr von vorzeitigen Vertragsauflösungen durch die Pharma-Industrie. Darüber verstehe man nicht, warum der Vorstand noch keine weiteren Schritte nach der Bafin-Untersuchung unternommen habe. Die Analysten planen, ihre Schätzungen für Gerresheimer anzupassen.

Eine Erholungschance sehen Marktteilnehmer nach der jüngsten Talfahrt nun in Hellofresh. Die UBS hat den Titel laut Händlern mit einem Kursziel von 10,80 Euro auf die Kaufliste genommen. Trotzdem dürften die Tage im MDAX gezählt sein, der derzeit kleinste MDAX-Titel könnte im Dezember dem Neuling Aumovio weichen und in den SDAX absteigen.

Auf der Verliererseite werden in London HSBC erwartet. Sie geben in Hongkong 6,2 Prozent ab. Die Bank will die Tochter Hangseng Bank von der Börse nehmen. Deren Kurs steigt um 26,3 Prozent. Zeitweise waren die Aufschläge noch stärker ausgefallen, ebenso die Abschläge der HSBC. Trotzdem dürfte der Kursrutsch der HSBC den europäischen Stoxx-Banken-Index am Donnerstag belasten.

===

Devisen zuletzt +/- % 0:00 Vortag Di, 17:26 % YTD

EUR/USD 1,1636 +0,1% 1,1630 1,1672 +12,5%

EUR/JPY 177,66 +0,1% 177,56 176,42 +8,7%

EUR/CHF 0,9321 -0,0% 0,9323 0,9306 -0,9%

EUR/GBP 0,8680 +0,0% 0,8677 0,8681 +4,9%

USD/JPY 152,68 +0,0% 152,66 151,14 -3,4%

GBP/USD 1,3405 +0,0% 1,3404 1,3446 +7,3%

USD/CNY 7,1113 -0,1% 7,1204 7,1180 -1,2%

USD/CNH 7,1326 -0,2% 7,1492 7,1432 -2,6%

AUS/USD 0,6603 +0,3% 0,6585 0,6593 +6,4%

Bitcoin/USD 122.071,90 -1,0% 123.317,00 122.368,50 +29,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 62,52 62,55 -0,0% -0,03 -13,2%

Brent/ICE 66,28 66,25 +0,0% 0,03 -11,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.040,57 4.041,43 -0,0% -0,86 +51,8%

Silber 49,25 48,88 +0,7% 0,37 +65,7%

Platin 1.430,30 1.433,13 -0,2% -2,83 +59,3%

Kupfer 5,16 5,09 +1,3% 0,07 +25,5%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

