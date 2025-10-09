Lkw-Maut-Fahrleistungsindex steigt im September um 0,5 Prozent gg Vm

DOW JONES--Die Fahrleistung mautpflichtiger Lastkraftwagen mit mindestens vier Achsen auf Bundesautobahnen ist im September gegenüber dem Vormonat kalender- und saisonbereinigt um 0,5 Prozent gestiegen. Wie das Bundesamt für Logistik und Mobilität und das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilten, lag der kalenderbereinigte Lkw-Maut-Fahrleistungsindex um 0,3 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Referenzreihe des Index ist die Industrieproduktion.

October 09, 2025 02:10 ET (06:10 GMT)