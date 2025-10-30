DAX24.124 -0,6%Est505.706 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,01 -0,5%Nas23.958 +0,6%Bitcoin93.854 -1,0%Euro1,1633 +0,2%Öl64,62 -0,4%Gold3.973 +0,7%
Pressestimme: 'Die Glocke' zum Zustand der Erde/Klimawandel

30.10.25 05:34 Uhr

OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zum Zustand der Erde/Klimawandel:

"Klima- und Umweltpolitik - die kostet, belastet die Wirtschaft und bringt kaum Wählerzuspruch, lautet ein gängiges Argument der Kritiker. (.) Die Erde liegt, was ihre Vitalfunktionen angeht, laut einem internationalen Forscherteam längst auf der Intensivstation. (.) Angesichts der dramatischen Lage verfängt das vielfach angeführte Kostenargument nicht. Ja, es ist richtig: Der Kampf gegen den Klimawandel hat seinen Preis. Aber wenn heute nicht investiert und gegengesteuert wird, dann sind globale wirtschaftliche Schäden und klimabedingte Auswirkungen zu erwarten, deren - nicht nur finanzielle - Kosten um ein Vielfaches höher sind. Wollen wir es wirklich darauf ankommen lassen?"/DP/jha