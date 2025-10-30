DAX24.112 -0,1%Est505.694 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,07 -2,0%Nas23.958 +0,6%Bitcoin94.815 ±-0,0%Euro1,1622 +0,1%Öl64,47 -0,7%Gold4.003 +1,5%
Heute im Fokus
Vor EZB-Entscheid: DAX stabil -- Asiens Börsen uneins -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, Metsera, DroneShield, Meta, Scout24, HelloFresh im Fokus
Ausblick: Coinbase legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Novo Nordisk-Aktie gibt ab: Dänen planen offenbar Übernahme von Metsera - Metsera-Aktie +19 Prozent
Gewinnrückgang

HelloFresh-Aktie unter Druck: Ausblick nach Umsatzrückgang bestätigt

30.10.25 09:30 Uhr
HelloFresh-Aktie sehr schwach: Umsatz- und Gewinnrückgang | finanzen.net

HelloFresh hat im dritten Quartal einen Umsatz- und Gewinnrückgang verzeichnet und unter dem Strich wieder einen Verlust eingefahren.

Aktien
HelloFresh
7,10 EUR -0,21 EUR -2,90%
Wie der Berliner Kochboxenversender mitteilte, sieht er sich für die seit August geltenden Jahresziele auf Kurs.

Demzufolge will HelloFresh 2025 beim bereinigten EBITDA bei 415 bis 465 Millionen Euro landen, beim EBIT peilt das MDAX-Unternehmen 175 bis 225 Millionen Euro an. Der Umsatz soll währungsbereinigt um 6 bis 8 Prozent sinken.

Im Zeitraum Juli bis September sank der Umsatz um 13,5 Prozent auf 1,58 Milliarden Euro. Das bereinigte EBITDA ging um 44 Prozent auf 40,3 Millionen Euro zurück. Die entsprechende Marge verschlechterte sich auf 2,5 Prozent von 3,9 Prozent.

Unter dem Strich vergrößerte sich der Verlust auf 49 Millionen Euro von 33,6 Millionen im Vorjahreszeitraum.

HelloFresh-Papiere fallen im XETRA-Geschäft am Donnerstag zwischenzeitlich um 3,49 Prozent zurück auf 7,08 Euro.

DOW JONES

Analysen zu HelloFresh

DatumRatingAnalyst
09:41HelloFresh BuyJefferies & Company Inc.
21.10.2025HelloFresh BuyUBS AG
09.10.2025HelloFresh BuyUBS AG
01.10.2025HelloFresh NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.09.2025HelloFresh BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen