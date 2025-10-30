DAX24.105 -0,1%Est505.693 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,07 -2,0%Nas23.958 +0,6%Bitcoin94.815 ±-0,0%Euro1,1622 +0,1%Öl64,47 -0,7%Gold4.003 +1,5%
Hohe Nachfrage

Scout24-Aktie gibt trotzdem nach: Umsatz und Gewinn gesteigert - zuversichtlicher für 2025

30.10.25 09:33 Uhr
Scout24-Aktie gibt dennoch ab: Gewinnsprung & Optimismus für 2025 | finanzen.net

Scout24 hat im dritten Quartal von einer hohen Nachfrage nach Abonnements sowohl bei Privat- als auch bei professionellen Kunden profitiert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Scout24
101,10 EUR -0,40 EUR -0,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Betreiber des Online-Marktplatzes Immoscout24 steigerte Umsatz und operatives Ergebnis deutlich. Den im August angehobenen Ausblick für das Gesamtjahr hat der DAX-Aufsteiger nun auf den oberen Bereich eingegrenzt.

Wer­bung

"Nach neun starken Monaten haben wir unsere Prognose auf das obere Ende präzisiert", sagte CFO Dirk Schmelzer. "Damit steuern wir auf das fünfte Jahr in Folge mit zweistelligem Umsatzwachstum und das dritte Jahr mit höheren Margen zu."

Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 15 Prozent auf 166 Millionen Euro. Das organische Wachstum betrug 11,1 Prozent. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit legte um ebenfalls 15 Prozent auf 104 Millionen Euro zu. Die entsprechende Marge blieb damit stabil bei 62,9 Prozent. Analysten hatten im Konsens von Visible Alpha mit 63,1 Prozent gerechnet.

Der Nachsteuergewinn legte überproportional auf 101,5 Millionen von 50,1 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum zu, was einem Einmalgewinn von 43 Millionen Euro aus der Neubewertung latenter Steuern zu verdanken war. Dies ist wegen der deutschen Gesetzgebung, der zufolge ab 2028 der Körperschaftssteuersatz gesenkt werden soll, notwendig geworden. Der bereinigte Nachsteuergewinn stieg um 18 Prozent auf 64,8 Millionen Euro.

Wer­bung

Für das laufende Jahr hat Scout24 ein Umsatzwachstum von 14 bis 15 Prozent in Aussicht gestellt, wobei nun der "mittlere bis obere Bereich" der Spanne angepeilt wird. Den Anstieg der EBITDA-Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit sieht Scout24 nun am oberen Ende der in Aussicht gestellten "bis zu" 70 Basispunkte.

Scout24-Titel fallen via XETRA zwischenzeitlich um 0,81 Prozent zurück auf 97,55 Euro.

DOW JONES

Analysen zu Scout24

DatumRatingAnalyst
10:06Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
09:46Scout24 HoldJefferies & Company Inc.
27.10.2025Scout24 BuyDeutsche Bank AG
07.10.2025Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.09.2025Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
10:06Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.10.2025Scout24 BuyDeutsche Bank AG
07.10.2025Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.09.2025Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.09.2025Scout24 BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
09:46Scout24 HoldJefferies & Company Inc.
22.09.2025Scout24 NeutralUBS AG
19.09.2025Scout24 NeutralUBS AG
19.09.2025Scout24 HoldJefferies & Company Inc.
07.08.2025Scout24 NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.11.2023Scout24 SellUBS AG
02.11.2023Scout24 SellUBS AG
05.10.2023Scout24 SellUBS AG
09.08.2023Scout24 SellUBS AG
07.08.2023Scout24 SellUBS AG

