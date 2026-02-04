DAX24.603 -0,7%Est505.970 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4300 -5,2%Nas22.905 -1,5%Bitcoin60.086 -3,1%Euro1,1790 -0,1%Öl67,98 -1,4%Gold4.876 -1,8%
Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Attacke auf einen Schaffner

05.02.26 05:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu der Attacke auf einen Schaffner:

"Sie haben weder Waffen noch Blaulicht. Sie tragen keine Schutzwesten und sind in der Regel nicht gemeinsam auf Streife. Aber auch sie setzen im Sinne aller die Ordnung durch: die Schaffner, die "Zugbegleiter", wie sie heute heißen.. Der tödliche Angriff aus einer Gruppe heraus auf einen Mitarbeiter der öffentlichen Daseinsvorsorge, der seine Pflicht im Sinne aller tat, ist denn auch als Angriff auf alle zu werten. Den Preis werden auch alle zu zahlen haben. Mehr Sicherheit, mehr intelligente Systeme. Hoffentlich nicht weniger Menschen an den richtigen Stellen. Denn die Bahn und ihre Bahnhöfe sind öffentlicher Raum. Dieser ist letztlich nur so lebenswert und sicher, wie alle ihn behandeln. Bahnfahrer sind eine Gemeinschaft auf Zeit. Die Bluttat ist schrecklicher Anlass, sich zivilisatorischer Grundregeln zu vergewissern."/DP/jha