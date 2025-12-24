DAX24.340 +0,2%Est505.749 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,38 -1,7%Nas23.562 +0,6%Bitcoin73.741 -0,5%Euro1,1800 ±0,0%Öl62,46 ±0,0%Gold4.495 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Bayer BAY001 TUI TUAG50 D-Wave Quantum A3DSV9 Allianz 840400 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt vor Weihnachten etwas höher -- Alphabet kauft Intersect -- Novo Nordisk, D-Wave, Lufthansa, Palantir, TUI, Microsoft, Bitcoin, Gold im Fokus
Top News
Experten-Talk: Marktausblick 2026 - werden die Karten neu gemischt? Experten-Talk: Marktausblick 2026 - werden die Karten neu gemischt?
Allianz Global Investors Ausblick 2026: Diese Regionen und Assets bieten echte Vorteile Allianz Global Investors Ausblick 2026: Diese Regionen und Assets bieten echte Vorteile
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Höcke gegen Lucassen

24.12.25 05:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Höcke gegen Lucassen:

"Es gibt in der AfD eine ganze Reihe von tiefen Gräben, die sich quer durch die Partei ziehen. (.) Im Streit in der Partei, den Rüdiger Lucassen jetzt seit Tagen mit Björn Höcke über die Wehrpflicht ausficht, spielt all das eine wichtige Rolle. Er geht aber noch tiefer: Es geht um den Sinn und Zweck der Partei. (.) [Höcke] will die AfD dort festnageln, wo sie als rechtsextremistisch verortet werden muss. Lucassen hingegen hält diesen Weg für den ideologischen Pfad in den Abgrund und Höcke deshalb für den Rudi Dutschke der AfD. (.) Der Höcke-Flügel reagiert auch deshalb so sauer, weil er die AfD nicht etwa vor dem Abgrund sieht, sondern vor einem historischen Wahlsieg in Sachsen-Anhalt, der sie in die Regierung katapultiert. Was sie dann aber mit ihrer Macht anfangen will, weiß kein Mensch. (.)"/yyzz/DP/nas