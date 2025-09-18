DAX23.675 +1,4%ESt505.457 +1,6%Top 10 Crypto16,55 +1,4%Dow46.142 +0,3%Nas22.471 +0,9%Bitcoin99.247 -0,1%Euro1,1789 ±0,0%Öl67,36 -0,2%Gold3.655 +0,3%
Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Pomp für Trump

19.09.25 05:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Pomp für Trump:

"Militärische Ehren, Kutschfahrt mit dem König, Staatsbankett, Churchill-Artefakte. Noch nie wurde die Ehre eines Staatsbesuchs in Großbritannien einem Staatsoberhaupt zweimal zuteil. Dass Trump in diesen Genuss kam, zeigt, wie wichtig Großbritannien das Verhältnis zu den Vereinigten Staaten ist - und wie unsicher man sich hinsichtlich der Zugewandtheit des mächtigen Verbündeten ist.. In dieser Situation griffen die britische Regierung und die Königsfamilie tief in die royale Trickkiste, um Trump an der Seite Großbritanniens zu halten.. Auch wenn das Ausmaß übertrieben wirken mag, zeugt es von einem realistischen Blick: Trump ist durch Schmeicheleien leichter zu erreichen als durch Argumente. Was Trump sagt und was er anschließend macht, unterscheidet sich bisweilen. Daran dürften auch Pomp und Glanz nichts ändern."/yyzz/DP/nas