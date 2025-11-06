Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu US-Demokraten siegen

FRANKFURT (dpa-AFX) - 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu US-Demokraten siegen

Viele Wähler (.) scheinen mit der Gesichts- und Ziellosigkeit der Opposition leben zu können. Jedenfalls überwog in Virginia und New Jersey klar der Wunsch, dem Trumpismus eine Absage zu erteilen. In New York ließen sich die Leute auch nicht vom Vorwahlsieg eines erklärten Sozialisten davon abbringen, das Kreuz wie eh und je beim Demokraten zu setzen. (.) Erst nach den Zwischenwahlen steht der Partei bevor, was Joe Biden ihr voriges Jahr sträflich versagt hat: ein offener Vorwahlkampf. An Talenten mangelt es der Partei nicht. So weit, wie deren Vorstellungen über den richtigen Kurs auseinanderliegen, werden sie einander zwar heftige Blessuren zufügen. Doch der Sieger wird für die wichtigste Schlacht gerüstet sein: dem Trumpismus den Garaus zu machen. Geschlagen wird die allerdings erst in drei Jahren./yyzz/DP/zb