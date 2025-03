Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zu Gespräche USA/Russland/Ukraine

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zu Gespräche USA/Russland/Ukraine:

"So langsam werden die Gespräche zwischen US-Präsident Donald Trump und dessen russischen Amtskollegen zur Posse. Statt einer Waffenruhe zuzustimmen, will der Autokrat Putin lediglich die Angriffe auf ukrainische Energie-Infrastruktur einstellen, was seine Armee nach den beiden vorangegangenen Kriegswintern ohnehin gemacht hat. Anstatt nach diesem verkappten Nein Putins zu einer vollständigen Feuerpause den Druck auf Moskau zu erhöhen, spricht Trump von konstruktiven Gesprächen und vertröstet alle auf die weiteren Verhandlungen. Beide erhärten den Verdacht, nicht an einem Frieden interessiert zu sein. Putin verfolgt vielmehr weiter sein imperialistisches Ziel und das damit verbundene Ende der Ukraine. Warum sollte er seine Strategie auch ändern? Trump hat ihm ja bereits viele seiner Wünsche erfüllt. Der selbst ernannte Dealmaker Trump wiederum will einfach den Krieg beenden, koste es, was es wolle, um sich dem Widersacher China zuwenden zu können."