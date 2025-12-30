DAX24.351 +0,1%Est505.752 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,28 +1,9%Nas23.474 -0,5%Bitcoin74.068 +0,1%Euro1,1779 +0,1%Öl61,92 +0,3%Gold4.360 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Bayer BAY001 Nike 866993 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Tesla A1CX3T Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel stabil -- Wall Street letztlich im Minus -- Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT, RENK & TKMS von Selenskyj/Trump-Treffen belastet -- NVIDIA, EOS, Tesla, Realty Income im Fokus
Top News
Deutsche Bank-Aktie in Rot: Onlinebanking bei der Deutschen Bank zeitweise gestört Deutsche Bank-Aktie in Rot: Onlinebanking bei der Deutschen Bank zeitweise gestört
Michael Burry: Berkshire Hathaway könnte bei den IPOs dieser beiden Aktien zugreifen Michael Burry: Berkshire Hathaway könnte bei den IPOs dieser beiden Aktien zugreifen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zu Ukraine-Gipfel

30.12.25 05:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zu Ukraine-Gipfel:

"Nach dem Ukraine-Gipfel in Florida ist es für die Europäer an der Zeit, sich von einer Illusion zu verabschieden: dass der russische Angriffskrieg gegen das Nachbarland bald durch Verhandlungen beendet wird. Seit dem erneuten Amtsantritt von Donald Trump schürt der US-Präsident diese Hoffnung mit Aussagen, die von politischer Ahnungslosigkeit zeugen - während er sich vom russischen Präsidenten Wladimir Putin zu dessen willfährigem Werkzeug machen lässt. Es ist eine Scharade, die nur dem Machthaber im Kreml nützt. In all den Monaten der Friedensbemühungen hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ein immer größeres Entgegenkommen gezeigt. Putin hat sich keinen Fußbreit bewegt. Selbst über Weihnachten überzog er Zivilisten in der Ukraine mit Luftangriffen. Statt Diplomatie ist es für die Europäer daher an der Zeit, wieder die Sprache zu sprechen, die Putin versteht: Sie sollten die Sanktionen gegen Russland weiter verschärfen und die Waffenlieferungen an die Ukraine verstärken."/yyzz/DP/nas