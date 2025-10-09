DAX24.597 +0,9%Est505.650 +0,6%MSCI World4.355 +0,1%Top 10 Crypto17,29 +1,3%Nas23.043 +1,1%Bitcoin104.872 -1,2%Euro1,1644 +0,1%Öl65,91 -0,3%Gold4.039 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 BMW 519000 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Diginex A40PU6 NEL ASA A0B733 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit neuem Rekordschlussstand -- Wall Street letztlich überwiegend freundlich -- Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar -- Ottobock, Airbus, DroneShield, PayPal, Plug Power, Diginex, BMW im Fokus
Top News
Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
Bei Kfz-Versicherung sparen: So umgehen Senioren höhere Beiträge Bei Kfz-Versicherung sparen: So umgehen Senioren höhere Beiträge
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zum Veggie-Burger-Verbot

09.10.25 05:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Rundschau" zum Veggie-Burger-Verbot:

"Während die EU sich um Etiketten sorgt, drängt die Zeit für Lösungen: Wie wir den Fleischkonsum senken, Emissionen mindern und Bäuerinnen und Landwirte in der ökologischen Transformation unterstützen - das sind die Fragen, die auf die Tagesordnung gehören. Und nicht, ob eine vegetarische Wurst als "Wurst" bezeichnet werden darf. Der Fleischkonsum in Deutschland verursacht über 38 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Würde die Fleischmenge hierzulande halbiert, könnten rund 13 Millionen Tonnen Treibhausgase eingespart werden. Der Preis unseres Hungers wird anderswo gezahlt: Um unsere Tiere zu füttern, importieren wir Soja aus Ländern, in denen Regenwälder für neue Ackerflächen weichen. Statt über ein Namensverbot abzustimmen, das an den Problemen der Landwirtschaft nichts ändert, müsste die EU klären, wie die Zukunft dieser Branche aussehen soll. Die EU hat keine Strategie - und kompensiert das mit Symbolpolitik. Die Veggiewurst wird so zum Sündenbock einer Politik, die den Wandel scheut."/yyzz/DP/men