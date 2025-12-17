Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zur EU-Entscheidung zum Verbrenner-Aus

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zur EU-Entscheidung zum Verbrenner-Aus:

"Ist das die Rettung für Europas Autoindustrie? Leider eher das Gegenteil. Die EU-Kommission schlägt vor, dass das "Verbrennerverbot" gelockert wird. Autos mit Benzin- oder Dieselmotor sollen unter bestimmten Bedingungen auch nach dem Jahr 2035 weiter verkauft werden dürfen. Das Signal, das davon ausgeht, ist leider fatal: Es mag Politik, Konzerne und auch Verbraucher:innen beruhigen, die gerne am Altvertrauten festhalten. Die Zukunft der Branche sichert das nicht. Tatsächlich erschwert es sie. Am Trend zu E-Mobilität wird das Aus für das Verbrenner-Aus in der EU nichts ändern. Die Chefin der Wirtschaftsweisen, Monika Schnitzer, hat leider recht, wenn sie warnt, das gelockerte Verbrenner-Aus werde eher Arbeitsplätze zusätzlich vernichten. Sie mahnt, die Branche brauche vor allem Planungssicherheit und keine abrupten politischen Kurswechsel. Letzteren bekommt sie nun wohl. Es ist ein Pyrrhus-Sieg für die Verbrenner-Fans um Friedrich Merz und Markus Söder."