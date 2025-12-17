DAX24.077 -0,6%Est505.718 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,24 -1,8%Nas23.111 +0,2%Bitcoin73.864 -1,2%Euro1,1729 -0,2%Öl59,75 +1,6%Gold4.335 +0,8%
Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zur EU-Entscheidung zum Verbrenner-Aus

17.12.25 05:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zur EU-Entscheidung zum Verbrenner-Aus:

"Ist das die Rettung für Europas Autoindustrie? Leider eher das Gegenteil. Die EU-Kommission schlägt vor, dass das "Verbrennerverbot" gelockert wird. Autos mit Benzin- oder Dieselmotor sollen unter bestimmten Bedingungen auch nach dem Jahr 2035 weiter verkauft werden dürfen. Das Signal, das davon ausgeht, ist leider fatal: Es mag Politik, Konzerne und auch Verbraucher:innen beruhigen, die gerne am Altvertrauten festhalten. Die Zukunft der Branche sichert das nicht. Tatsächlich erschwert es sie. Am Trend zu E-Mobilität wird das Aus für das Verbrenner-Aus in der EU nichts ändern. Die Chefin der Wirtschaftsweisen, Monika Schnitzer, hat leider recht, wenn sie warnt, das gelockerte Verbrenner-Aus werde eher Arbeitsplätze zusätzlich vernichten. Sie mahnt, die Branche brauche vor allem Planungssicherheit und keine abrupten politischen Kurswechsel. Letzteren bekommt sie nun wohl. Es ist ein Pyrrhus-Sieg für die Verbrenner-Fans um Friedrich Merz und Markus Söder."/yyzz/DP/nas