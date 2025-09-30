DAX23.739 +0,9%ESt505.500 +1,0%Top 10 Crypto15,32 -0,5%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin95.227 -0,6%Euro1,1731 +0,3%Öl69,81 +0,1%Gold3.805 +1,1%
Pressestimme: 'Handelsblatt' zu AfD/Stellenabbau

29.09.25 05:34 Uhr

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu AfD/Stellenabbau:

"Im Südwesten verschwinden gerade Industriearbeitsplätze im Rekordtempo. (.) Nun geht es um Arbeitsplätze, die eigentlich Transformationsgewinner hätten sein können. Und diese Mischung aus dem individuellen Empfinden, sich optimal auf die Herausforderungen der Zeit vorbereitet zu haben, und nun dennoch Angst vor der Zukunft haben zu müssen, schürt Frust. Man kann jetzt schon beobachten, wie dieser sich im Auto-Epizentrum Schwaben in Zustimmung für die AfD wandelt, wie die rechtsextreme Partei dort überdurchschnittliche Ergebnisse erzielt, je nach Gegend zweit- oder drittstärkste Kraft ist. (.) Es ist nicht leicht, darauf unmittelbar zu reagieren. Vermutlich wäre es aber hilfreich, man würde sich der Industrie mit einer Politik widmen, die nicht nahezu jährlich wie in der Antriebsfrage die Prämissen ändert. Oder man würde wirtschaftliche Bedingungen schaffen, unter denen auch Industriearbeitsplätze wieder zukunftsfähig erscheinen."/yyzz/DP/he