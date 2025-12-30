Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Desinformation durch KI-Bilder

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Desinformation durch KI-Bilder:

"Zwei der bekanntesten KI-Anbieter, OpenAI und der Google-Konzern Alphabet, sowie Deutschlands wertvollstes KI-Start-up Black Forest Labs haben in den vergangenen Wochen neue Bild-KI-Modelle herausgebracht. Sie können ultrarealistische Bilder von Personen erzeugen. Schon jetzt fluten falsche Bilder von Aufständen das Netz, von gewalttätigen Demonstrationen, gefakten Politikeraussagen oder von Managern, die vor der Kamera Drogen nehmen. Alles nie passiert und heute trotzdem geglaubt und viral. Mit KI geht die Produktion von Desinformation in den Overdrive. Aber muss das so sein? Natürlich nicht. Die Rechtsstaaten Europas müssen zügig ein Regelwerk erschaffen, das Anbieter unter Kontrolle bringt."