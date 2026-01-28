Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Wärmewende und zum Heizungsgesetz

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Wärmewende und zum Heizungsgesetz:

"Dass es der schwarz-roten Koalition noch nicht gelungen ist, einen Kurswechsel einzuleiten, liegt am Koalitionsvertrag. Die Unionsseite hat es geschafft, die Abschaffung des "Heizungsgesetzes" dort zu verankern. Gleichzeitig hält die SPD an dem Ampelziel fest, dass neu verbaute Heizungen zu 65 Prozent mit Energie aus erneuerbaren Quellen betrieben werden müssen, was elektrische Wärmepumpen privilegiert. Wie man es auch dreht und wendet: Diese beiden Ziele passen nicht zusammen. Wenn nun die Vizechefs der Koalitionsfraktionen um eine Lösung ringen, sind sie zu einem faulen Kompromiss gezwungen."/DP/jha