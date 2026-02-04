DAX24.603 -0,7%Est505.970 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4300 -5,2%Nas22.905 -1,5%Bitcoin60.255 -2,9%Euro1,1790 -0,1%Öl67,98 -1,4%Gold4.876 -1,8%
Pressestimme: 'Handelsblatt' zum Gas-Dilemma in Europa

05.02.26 05:34 Uhr

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zum Gas-Dilemma in Europa:

"Europa hat sich im weltweiten Kampf um verflüssigtes Erdgas (Liquefied Natural Gas, kurz: LNG) in eine schlechte Position gebracht. Lieferkettenregulierung, Methan-Verordnung und das Beharren auf möglichst kurzen Vertragslaufzeiten machen die Europäer zu unattraktiven Kunden. Deutschland ist einer der Leidtragenden. Darum muss Bundeskanzler Friedrich Merz nun am Golf gute Stimmung machen. Zwar schließt der Kanzler keine Kaufverträge ab. Die Partner am Golf wollen aber wissen, wie die Bundesregierung zu langfristigen Lieferverträgen steht. Und ob Berlin sich weiter dafür einsetzt, die Lieferkettenregulierung der EU auf ein vernünftiges Maß zu reduzieren und die EU-Methanverordnung praxistauglich zu machen. Hier muss Merz um Vertrauen und Verständnis werben."/DP/jha