Pressestimme: 'Junge Welt' zu Trumps Drohungen

06.01.26 05:34 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - "Junge Welt" zu Trumps Drohungen:

"Jetzt gilt uneingeschränkt die blanke Macht. Trumps erklärtes Ziel ist es, die US-Dominanz in der westlichen Hemisphäre neu zu zementieren. Schlüpfen Petro und Sheinbaum in die Rolle willenloser US-Vasallen, dürfen sie wohl bleiben. Beharren sie auf Eigenständigkeit, dann - gute Nacht. Und Grönland, das für Trump zur westlichen Hemisphäre gehört? Die Insel liegt blank. Weder Dänemark noch die EU könnten sie verteidigen, schon gar nicht zu einer Zeit, in der die EU täglich tiefer in die Krise rutscht und sich ohnehin am Ukraine-Krieg überhoben hat. Nein, das alles heißt nicht zwingend, dass Washington in weiteren Überfällen die besten Optionen sieht; auch der Schlägermacker um die Ecke hat zuweilen Geschäfte laufen, die ihn vom Prügeln abhalten. Die kennt man aber in der Regel nicht. Besser also, auf Attacken aller Art vorbereitet zu sein - und zwar ab jetzt."/DP/jha