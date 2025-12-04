Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Ukraine-Gesprächen in Russland

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Ukraine-Gesprächen in Russland:

Putin wirft den Europäern vor, mit ihrer Unterstützung für Kiew den Frieden zu verhindern. Was er meint, ist, dass die Europäer die Kapitulation der Ukraine verhindern. Russlands Propaganda mag stark sein, seine Erfolge auf dem Schlachtfeld sind schwach. Nur so lässt sich erklären, dass Moskau unverhohlen ankündigt, in Verhandlungen erreichen zu wollen, wozu es militärisch nicht in der Lage ist. Putin dürfte gehofft haben, mit Trump, der sich am Telefon leicht beeinflussen lässt, könne er seine Ziele doch noch durchsetzen. Wären da nicht die Europäer, die Kiew den Rücken stärken. Kein Wunder, dass Putin den Europäern nun mit Krieg droht. Eine Drohung, die offenlegt, dass er die Kontrolle über diesen Krieg längst verloren hat./yyzz/DP/mis