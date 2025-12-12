Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zur Demokratie

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zur Demokratie:

"Das Vertrauen der Bürger in die Institutionen des demokratischen Rechtsstaats schwindet immer weiter. Eine aktuelle Umfrage weist aus, dass weder der Bundestag noch die Länderkammer oder die Bundesregierung "viel oder sehr viel Vertrauen" genießen. Fast jeder Zweite der Befragten ist der Meinung, er könnte selbst besser Politik machen, ja sogar besser Recht sprechen als die heute Zuständigen. Natürlich können Bundestag, Bundesregierung und der ganze politische Betrieb mit dem Vorsatz auf die jüngsten Zahlen reagieren, besser zu werden: verständlicher, transparenter, einladender. Aber letztendlich geht das am Problem vorbei. Demokratie zu leben, ist zuallererst eine Bringschuld."/DP/jha