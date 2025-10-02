Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zur Kabinettsklausur/Modernisierung

COTTBUS (dpa-AFX) - Die "Lausitzer Rundschau" zur Kabinettsklausur/Modernisierung:

"Auch wenn das Stichwort "Bürokratieabbau" inzwischen Gähn-Reflexe auslöst, stimmt weiterhin, wie Altkanzler Olaf Scholz (SPD) die Sache einmal zusammenfasste: "kostet nichts und bringt viel". Es ist also richtig, dass die schwarz-rote Regierung nun die Staatsmodernisierung zu einem ihrer Schwerpunkte macht. Nur sollte sie - Stichwort Erwartungsmanagement - Bürgern und Unternehmen nicht zu viel auf einmal versprechen. An guten Vorsätzen nämlich hat es auch den Regierungen der letzten zehn Jahre nicht gemangelt. Gegen unnötige Bürokratie ist jeder, viel schwerer aber ist die Verständigung darüber, was genau im Einzelfall überflüssig ist. Spoiler: Das kann dann auch mal die eigenen Interessen berühren."/yyzz/DP/men