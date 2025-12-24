DAX24.340 +0,2%Est505.749 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,38 -1,7%Nas23.562 +0,6%Bitcoin73.741 -0,5%Euro1,1800 ±0,0%Öl62,46 ±0,0%Gold4.497 +0,2%
Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Weihnachten

24.12.25 05:34 Uhr

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Weihnachten:

"Dabei wissen wir doch: Fast nichts ist schwarz oder weiß, gut oder böse, völlig richtig oder gänzlich falsch. Die Wahrheit findet sich beim Abwägen von Argumenten. Simple Parolen wie "Die Migranten sind schuld", "AfD-Wähler sind Nazis" oder "die Regierung taugt nichts" sind hingegen Hülsen ohne Inhalt und Wert. Kehren wir lieber zurück zu verständlichen und frohen Botschaften. Dann würde aus Gegeneinander Miteinander. Unterschiedliche Meinungen wären wieder wertvoll, Haltung ein Schatz. So könnten wir uns alle zu Weihnachten beschenken."/yyzz/DP/nas