DAX24.490 +0,6%Est505.791 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,47 -1,3%Nas23.242 -0,8%Bitcoin75.440 -0,1%Euro1,1753 +0,1%Öl61,15 +0,4%Gold4.315 -0,6%
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Amazon 906866 Bayer BAY001 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Infineon 623100 DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Heute im Fokus
DAX beendet letzten Handelstag 2025 freundlich -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Putin wirft Ukraine Terror vor -- TUI, Palantir, Meta im Fokus
Top News
Aktien von Alphabet und NVIDIA überflügeln 2025 den US-Technologiesektor - So schnitten Microsoft, Tesla & Co. ab Aktien von Alphabet und NVIDIA überflügeln 2025 den US-Technologiesektor - So schnitten Microsoft, Tesla & Co. ab
HENSOLDT-Aktie im Blick: Entscheidung über Luftkampfsystem FCAS erneut vertagt HENSOLDT-Aktie im Blick: Entscheidung über Luftkampfsystem FCAS erneut vertagt
Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zum Ausblick auf 2026

02.01.26 05:34 Uhr

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - 'Märkische Oderzeitung' zum Ausblick auf 2026

Die Wirtschaftsbosse klagen, die Rentenversteher sind kurz vor der Ohnmacht und wenn es um Gesundheit, Bahn, Brücken, Bundesautobahnen geht, ist das Gejammer ebenfalls groß. Die EU zerfällt, die Chinesen übernehmen endgültig den Automarkt und überhaupt alles, was schön und gut ist, während Putin bald die Geduld mit uns verliert. "Es möchte kein Hund so länger leben", sagen mit Faust große Teile der Bevölkerung und ergeben sich der Magie diverser Online-Chats. Und die Zukunft? 2026? Um mit dem Wichtigsten anzufangen: Deutschland wird Männerfußball-Weltmeister. Na sagen wir: Wir werden mindestens Dritter. Wie 2006. Die Bundeswehr bekommt endlich funktionierende digitale Funkgeräte. Die deutsche Wirtschaft setzt zum großen Sprung an. Ja, zugegeben, bei all dem ist viel Hoffnung dabei. Entscheidend wird sein, dass wir uns etwas zutrauen und uns nicht verängstigen lassen./yyzz/DP/zb