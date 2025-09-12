DAX23.698 ±-0,0%ESt505.391 +0,1%Top 10 Crypto16,40 +0,9%Dow45.834 -0,6%Nas22.141 +0,4%Bitcoin98.493 +0,1%Euro1,1735 ±0,0%Öl67,37 +0,7%Gold3.647 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F BioNTech (ADRs) A2PSR2 Oracle 871460 SAP 716460 Infineon 623100 Alibaba A117ME Apple 865985 Palantir A2QA4J RENK RENK73 Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht kaum bewegt ins Wochenende -- US-Börsen uneinheitlich -- Microsoft: Vorläufiger OpenAI-Deal -- Micron, Adobe, Rüstungsaktien, Palantir, Clara, Opendoor, SAP, BYD, Oracle, Alibaba im Fokus
Top News
Tesla-Aktie: Teslas visionäres Airbag-Update spaltet die Nutzerszene Tesla-Aktie: Teslas visionäres Airbag-Update spaltet die Nutzerszene
Ripple-ETFs vs. Ethereum-ETFs: Darum könnte XRP die Nase vorn haben Ripple-ETFs vs. Ethereum-ETFs: Darum könnte XRP die Nase vorn haben
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net zero und dauerhaft Gebühren sparen!

Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu NRW-Wahl/AfD

15.09.25 05:34 Uhr

MÜNCHEN (dpa-AFX) - 'Münchner Merkur' zu NRW-Wahl/AfD

Hauptprobleme zu lösen und Nebendebatten zu lassen, muss das Rezept gegen Populisten sein. Die NRW-Kommunalwahl lehrt zudem: Die AfD wächst dort, wo Abstiegsängste aufkommen. Im Ruhrgebiet oder bundesweit an allen Automobil- und Zulieferstandorten schnellen blaue Balken nach oben. Da schlägt die Emotion die Analyse, dass AfD-Ideen einer Renationalisierung die exportorientierte deutsche Industrie brutaler töten würden als jeder Strukturwandel. Leider rächt sich regional, dass die SPD nicht mehr als Partei der Fleißigen auftritt, also der "kleinen Leut", die keine Genderdebatten wollen, sondern Sicherheit. Ein Linksruck im Umfrageschock würde der SPD kaum helfen./yyzz/DP/zb