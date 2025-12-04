DAX23.694 -0,1%Est505.695 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,28 -1,7%Nas23.454 +0,2%Bitcoin80.067 -0,3%Euro1,1655 -0,2%Öl63,01 +0,4%Gold4.187 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiens Börsen uneins - Nikkei mit kräftigen Gewinnen -- Aktien von Aumovio und TKMS rücken in den MDAX auf -- SAP-Rivale Salesforce steigert Gewinn und Umsatz kräftig
Top News
Neuer Erholungsversuch voraus: DAX im Donnerstagshandel mit Gewinnen erwartet Neuer Erholungsversuch voraus: DAX im Donnerstagshandel mit Gewinnen erwartet
Salesforce-Aktie hebt ab: SAP-Rivale steigert Gewinn und Umsatz kräftig Salesforce-Aktie hebt ab: SAP-Rivale steigert Gewinn und Umsatz kräftig
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!

Pressestimme: 'Münchner Merkur' zur Renten-Abstimmung

04.12.25 05:34 Uhr

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zur Renten-Abstimmung:

"Wenn die Jungen in der Union und/oder die Linkspartei das schwarz-rote Rentenpaket samt Regierung am Freitag im Bundestag nicht über die Wupper gehen lassen, dann haben die Chefs der Koalition mehr Glück gehabt als Verstand. Denn der CDU-Kanzler und die SPD-Arbeitsministerin haben keinen Fehler ausgelassen: Erst ließ Friedrich Merz die Junge Union zu lange im Glauben, dass sich am Rentenkompromiss doch noch was drehen lasse, um seine Leute im letzten Moment umso härter vor den Kopf zu stoßen. Und dann entfesselt Bärbel Bas auf dem Juso-Kongress auch noch einen in der neueren SPD-Geschichte beispiellosen Klassenkampf gegen die Arbeitgeber, die da angeblich gemütlich in ihren Sesseln säßen. Wer jetzt noch an die Reformbereitschaft der Genossen glaubt, glaubt auch ans Sandmännchen."/yyzz/DP/nas