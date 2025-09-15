DAX23.749 +0,2%ESt505.440 +0,9%Top 10 Crypto16,00 -1,8%Dow45.883 +0,1%Nas22.349 +0,9%Bitcoin97.883 -0,3%Euro1,1780 +0,1%Öl67,61 +0,2%Gold3.682 +0,1%
Wall Street letztlich höher -- DAX schließt fester -- Rheinmetall übernimmt NVL -- Musk kauft Tesla-Aktien -- NVIDIA mit Verstoß gegen Kartellrecht in China -- BYD, Infineon, Rüstungswerte im Fokus
Ethereum-Kurs von 25.000 Dollar bis 2028? Standard Chartered wird mega-bullish
Experte mit Hoffnung für die Tesla-Aktie: Vom Absturz 2025 zur Erholung 2026?
Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Kommunalwahl in NRW

16.09.25 05:34 Uhr

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Kommunalwahl in NRW

Erstmals ist die AfD auch auf kommunaler Ebene im Westen großflächig verankert. Gleichwohl ist die Mitte gezwungen, ihre Politik, ihren Stil, ihren Anspruch zu überdenken und der Unzufriedenheit vieler Bürger adäquat Rechnung zu tragen. Es reicht nicht mehr, die AfD als Protestphänomen abtun zu wollen. Wo die Parteien der Mitte eher technisch verwalten, liefern Populisten rechts - und auch links - der Mitte emotionale, einfache Antworten und gewinnen damit in neuen Wählergruppen an Boden. Die AfD ist gekommen, um zu bleiben; das sollte inzwischen deutschlandweit verstanden worden sein. Will die demokratische Mitte dem etwas entgegensetzen, muss sie Handlungsfähigkeit, Gestaltungswillen und Glaubwürdigkeit unter Beweis stellen./yyzz/DP/zb