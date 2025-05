Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu möglicher Abschaffung der Bonpflicht

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu möglicher Abschaffung der Bonpflicht

Der Vorstoß der neuen Bundesregierung irritiert jedenfalls - und könnte von Gewerbetreibenden als Zeichen verstanden werden, dass es offenbar doch nicht so verwerflich ist, wenn man sich Steuern und Sozialabgaben in die eigene Tasche steckt. Zumal der Plan im starken Widerspruch zu einem anderen Vorhaben steht. Künftig soll Kartenzahlung in allen Geschäfte und Gastronomiebetriebe möglich sein. Ziel dieser Pflicht: Steuerhinterziehung zu bekämpfen. Die Union argumentiert, dass es ihr bei der Rücknahme der Bonpflicht um Entbürokratisierung geht. Wenn aber weniger Vorschriften mehr Schlupflöcher für Steuerhinterziehung öffnen, kann der Bürokratie-Abbau noch so gutgemeint sein - der Schaden ist dann allerdings immens./yyzz/DP/zb