Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Recht auf Teilzeit

28.01.26 05:34 Uhr

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Recht auf Teilzeit

Für das Kernproblem, dass sich Mehrarbeit für die Arbeitnehmer kaum noch lohnt, weil die steigenden Sozialversicherungsbeiträge das Netto-Einkommen deutlich verringern, hat der Wirtschaftsflügel leider keinen Vorschlag. Und auch die Ergebnisse der Sozialstaatskommission von Bärbel Bas bleiben da hinter den Notwendigkeiten zurück. Mehr Effizienz und Zielgenauigkeit von Sozialleistungen ist notwendig. Dafür hat die Arbeitsministerin gute Vorschläge präsentiert. Der Bürokratie-Dschungel wird damit hoffentlich sein Ende finden. Am Leistungsniveau aber soll kategorisch nicht gerüttelt werden. Arbeitnehmer und Arbeitgeber werden für dieses Versprechen zahlen müssen, in Zukunft noch mehr als heute schon. Und das wird niemanden motivieren, mehr zu arbeiten./yyzz/DP/zb