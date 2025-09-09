DAX23.597 -0,7%ESt505.318 -0,5%Top 10 Crypto15,80 +3,3%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin94.714 -0,2%Euro1,1717 ±-0,0%Öl66,28 +0,9%Gold3.583 -0,1%
Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu US-Verteidigungsministerium

08.09.25 05:34 Uhr

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu US-Verteidigungsministerium:

Denn wem droht Trump als Erstes mit diesem "Kriegsministerium"? Der US-Metropole Chicago. Auch dieses martialische Gehabe werden die Trumpisten feiern, aber man muss sich schon fragen, welche Art Staatschef es nötig hat, seinen politischen Gegnern mit dem Einsatz von Soldaten zu drohen. Chicago, Baltimore, New York, sogar Washington - alles Städte, in die Trump die Nationalgarde schicken will, wegen angeblicher Unruhen. Und alles Städte, in denen Demokraten regieren. Wenn aber machtpolitisches Taktieren so weit eskaliert, dass ein Präsident Soldaten gegen die Bevölkerung in Stellung bringt, dann haben die USA ein weit größeres Problem als den Namen, unter dem das Pentagon künftig firmiert. "Great" ist das nicht. Sondern beängstigend./yyzz/DP/mis