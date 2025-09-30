DAX23.739 +0,9%ESt505.500 +1,0%Top 10 Crypto15,32 -0,5%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin95.227 -0,6%Euro1,1731 +0,3%Öl69,79 +0,1%Gold3.803 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Allianz 840400 RENK RENK73 HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 SAP 716460 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester erwartet -- Asiens Börsen uneins - Hang Seng beflügelt -- Lufthansa: Restrukturierung und drohende Streiks -- BMW, VW, Porsche, Redcare Pharmacy im Fokus
Top News
Oracle-Aktie und OpenAI: Milliarden-Deal sorgt für Euphorie - droht nun eine gefährliche KI-Blase? Oracle-Aktie und OpenAI: Milliarden-Deal sorgt für Euphorie - droht nun eine gefährliche KI-Blase?
Partizipieren am Aufschwung der deutschen Wirtschaft Partizipieren am Aufschwung der deutschen Wirtschaft
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bitcoin wartet nicht. Warum solltest du? Krypto ETPs von 21Shares entdecken.

Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu neuen Doppelspitzen der Bayern-SPD

29.09.25 05:34 Uhr

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu neuen Doppelspitzen der Bayern-SPD:

"Während die SPD noch an wohlfeilen Papieren zu Asyl und Migration gebastelt hat, zur Arbeitswelt und zum Wohnen, hat sich draußen bei ihrer Wählerschaft ein anderes Bild verfestigt. Lange Zeit glaubten die Sozialdemokraten auch im Freistaat, sie könnten diese Entwicklung ignorieren. Die Kluft, die sich zwischen ihrer Wählerschaft und ihrem eigenen, elitären Anspruch auftat, die sahen sie nicht. Es war und ist eine schleichende Entfremdung mit fatalen Folgen. Wer einmal enttäuscht ist, der kehrt nicht mehr zurück. Es ist ein Balanceakt, den die SPD wagen muss, die ihre verbliebenen Wähler nicht verprellen, die Verprellten aber zurückholen will. Ein erster Ansatz zeichnet sich ab, denn mit Kathrin Pollack und Uwe Kirschstein hat sie sich zwei Kommunalpolitiker als Generalsekretäre geholt, die nicht nur die fränkische Karte spielen können, sondern tatsächlich an der Basis verankert sind. So oder so: Für die bayerische SPD geht es um alles - Luft nach unten hat sie keine mehr."/yyzz/DP/he