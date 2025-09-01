DAX24.037 +0,6%ESt505.367 +0,3%Top 10 Crypto15,25 +1,3%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin94.332 +1,3%Euro1,1693 -0,1%Öl68,44 +0,4%Gold3.495 +0,5%
Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Wahlen bündeln

02.09.25 05:34 Uhr

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Wahlen bündeln:

"Der Vorschlag des Bundestagsvizepräsidenten Omid Nouripour von den Grünen, Wahlen stärker zu bündeln, ist nachdenkenswert. Seine Idee geht sehr weit, nämlich künftig alle fünf Jahre den Bundestag sowie gleichzeitig in den Kommunen zu wählen und etwa zur Hälfte dieser Zeit an einem Sonntag alle Landtage. Das wird wohl niemals so kommen. Die selbstbewussten Landesparlamente legen ebenso wie die Kommunen Wert darauf, als eigenständige Kräfte wahrgenommen zu werden. Würden sie alle an einem Tag neu bestimmt, könnte man von einer Art "zweiter" Bundestagswahl nach dem Muster der amerikanischen Midterms sprechen. Das will kaum einer."/DP/jha