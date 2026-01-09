DAX25.262 +0,5%Est505.997 +1,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,14 -0,3%Nas23.671 +0,8%Bitcoin78.874 +0,9%Euro1,1665 +0,3%Öl63,50 +0,8%Gold4.570 +1,3%
Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zum Aus der dänischen Briefpost

12.01.26 05:34 Uhr

NÜRNBERG (dpa-AFX) - 'Nürnberger Nachrichten' zum Aus der dänischen Briefpost

Ist es notwendig, Glückwünsche, Grüße, Kündigungen von Verträgen oder Behördenanträge analog per Post zu schicken? Nein! Hand aufs Herz: Viele dieser Alltäglichkeiten erledigen wir längst per Handy, Mail oder anderweitig online. Die Digitalisierung hat auch andere Vorteile: Kein ewiges Warten auf wichtige Post, keine nervige Werbepost, Ämter werden entlastet, die Papierflut eingedämmt. Das ist sogar nachhaltig./yyzz/DP/zb