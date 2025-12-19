DAX24.200 +1,0%Est505.742 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,18 +0,3%Nas23.006 +1,4%Bitcoin74.220 +1,8%Euro1,1719 -0,1%Öl59,70 ±-0,0%Gold4.321 -0,3%
Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zur Erbschaftsteuer

19.12.25 05:34 Uhr

NÜRNBERG (dpa-AFX) - 'Nürnberger Nachrichten' zur Erbschaftsteuer:

"Erbschaften verschärfen Ungleichheiten. Daher wäre es angebracht, gerade sehr hohe Erbschaften zu besteuern. Das hat übrigens gar nichts mit Neid zu tun, sehr viel aber mit mehr Gerechtigkeit - und mit dem Leistungsprinzip, das schließlich gelten soll: Leistung muss sich lohnen, ja. Es ist aber oft nicht so: Unser Steuersystem besteuert menschliche Leistung, also Arbeit, deutlich höher als leistungslose Einkommen wie Vermögen oder Erbschaften. Dies zu ändern - das wäre eigentlich christlich und sozial. Nicht die Abschaffung der Erbschaftsteuer./yyzz/DP/stw