DAX24.894 -0,2%Est505.995 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,39 +0,6%Nas23.817 +0,9%Bitcoin74.045 -0,2%Euro1,1998 -0,4%Öl67,81 +0,2%Gold5.244 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 PUMA 696960 SAP 716460 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA CSG Group A420X0 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 BioNTech (ADRs) A2PSR2 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt schwächer -- US-Börsen uneinheitlich -- PUMA: Neuer Großaktionär -- UnitedHealth: Prognose und Medicare-Pläne belasten -- DroneShield, SAP, Tesla, VORWERK, GameStop, Intel im Fokus
Top News
Ripple bleibt privat: Milliardenbewertung und ehrgeizige Zukunftsstrategie - Was Analysten erwarten Ripple bleibt privat: Milliardenbewertung und ehrgeizige Zukunftsstrategie - Was Analysten erwarten
Tesla-Aktie im Fokus: Neue FSD-Preisstrategie tritt am 14. Februar in Kraft Tesla-Aktie im Fokus: Neue FSD-Preisstrategie tritt am 14. Februar in Kraft
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung

Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu deutschem Hausarztproblem

28.01.26 05:34 Uhr

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu deutschem Hausarztproblem:

"Im Prinzip ist die verstärkte Hinwendung zum Primärarztsystem natürlich richtig, weil ein hoher Prozentsatz aller Krankheiten ohne aufwendige Facharztbeteiligung zu heilen ist. Wie in allen anderen Sozialbereichen stellt sich auch hier die Frage, ob der Ansatz richtig ist, zuallererst die Patienten für die Reform ins Obligo zu nehmen, oder ob Politik und Verbände nicht an vielen anderen Stellschrauben mindestens gleichzeitig, wenn nicht vorher drehen sollten."/yyzz/DP/stw