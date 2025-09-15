Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zum Ergebnis der Kommunalwahl in NRW

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die "Nürnberger Zeitung" zum Ergebnis der Kommunalwahl in NRW:

"Für die Bundespolitik gilt nach der NRW-Kommunalwahl wohl weitgehend ein Songtitel der Kölner Karnevalsband "Die Höhner": "Die Karawane zieht weiter." Zumindest ein halbes Jahr lang, bis die Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz anstehen. Und das ist gut so, denn eine weitere Regierung in der Dauerkrise kann Deutschland nicht brauchen."