DAX23.329 -1,8%ESt505.372 -1,3%Top 10 Crypto16,29 -0,5%Dow45.758 -0,3%Nas22.334 -0,1%Bitcoin98.099 -0,3%Euro1,1856 -0,1%Öl68,36 -0,2%Gold3.681 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T SAP 716460 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 thyssenkrupp 750000 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 HENSOLDT HAG000 Infineon 623100 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX schließt tiefer -- US-Börsen leichter -- Microsoft: Dividende steigt -- Gold im Rallymodus -- RENK, Rheinmetall, SAP, Oracle, Novo Nordisk, ASML, thyssenkrupp im Fokus
Top News
Deutsche Bank-Aktie tiefrot: Weiterer Aktienrückkauf gestartet Deutsche Bank-Aktie tiefrot: Weiterer Aktienrückkauf gestartet
Nestlé-Aktie: Nestlé-Chairman Paul Bulcke tritt zurück Nestlé-Aktie: Nestlé-Chairman Paul Bulcke tritt zurück
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Trumps Klage gegen New York Times

17.09.25 05:34 Uhr

REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu Trumps Klage gegen New York Times:

"Es besteht die Gefahr, dass alleine die Androhung von Klagen auf Schadenersatz in astronomischer Höhe, viele kleinere Verlage einzuschüchtern vermag. Es gehört seit jeher zur Strategie von Diktatoren auf der ganzen Welt, die freie Presse mundtot zu machen. Mit seinen konzertierten Attacken auf Universitäten, Staatsorgane und Zeitungsredaktionen ist Trump im Begriff, die einst stolze Demokratie der USA vom Anführer der westlichen Welt in einen Schurkenstaat zu verwandelt, in dem alleine das Recht des Stärkeren gilt - und nicht die Stärke des Rechts. Wo bleibt nur der gesellschaftliche Aufschrei?"/yyzz/DP/nas