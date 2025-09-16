Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Trumps Klage gegen New York Times

REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu Trumps Klage gegen New York Times:

"Es besteht die Gefahr, dass alleine die Androhung von Klagen auf Schadenersatz in astronomischer Höhe, viele kleinere Verlage einzuschüchtern vermag. Es gehört seit jeher zur Strategie von Diktatoren auf der ganzen Welt, die freie Presse mundtot zu machen. Mit seinen konzertierten Attacken auf Universitäten, Staatsorgane und Zeitungsredaktionen ist Trump im Begriff, die einst stolze Demokratie der USA vom Anführer der westlichen Welt in einen Schurkenstaat zu verwandelt, in dem alleine das Recht des Stärkeren gilt - und nicht die Stärke des Rechts. Wo bleibt nur der gesellschaftliche Aufschrei?"/yyzz/DP/nas