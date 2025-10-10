DAX24.611 +0,1%Est505.626 -0,4%MSCI World4.333 -0,1%Top 10 Crypto16,54 -4,3%Nas23.025 -0,1%Bitcoin104.627 -0,6%Euro1,1576 +0,1%Öl64,91 -0,5%Gold3.972 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Ottobock BCK222 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Gerresheimer A0LD6E RENK RENK73 Diginex A40PU6 Plug Power A1JA81 Siemens Energy ENER6Y BMW 519000 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed-Protokoll im Fokus: Wall Street letztlich tiefer -- DAX schließt nach Allzeithoch knapp im Plus -- Ottobock-Aktie mit IPO -- HSBC, NEL, D-Wave, Tilray, NVIDIA, Diginex, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
DJE - Gold & Ressourcen: Der themenorientierte globale Aktienfonds DJE - Gold & Ressourcen: Der themenorientierte globale Aktienfonds
Keine Tesla-Aktie ohne Elon Musk? So rechtfertigt der Vorstand das Mega-Vergütungspaket Keine Tesla-Aktie ohne Elon Musk? So rechtfertigt der Vorstand das Mega-Vergütungspaket
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Verteidigung als Anlagechance: Mit diesem ETF erhältst du Zugang zu europäischen Unternehmen aus dem Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungssektor.

Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Trump/Nahost/Nobelpreis

10.10.25 05:34 Uhr

HEIDELBERG (dpa-AFX) - Die "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Trump/Nahost/Nobelpreis:

"US-Präsident Donald Trump kann seine Hoffnungen, diesjähriger Preisträger zu werden, begraben. Wirklich? Das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, der Preis setze zwingend voraus, dass der Empfänger nachweislich Frieden gestiftet habe. Trumps Vorvorgänger, Barack Obama, jedoch bekam den Preis völlig leistungslos. Er sprach nur von Frieden, brachte dann kriegerisch Gewalt über die arabische Welt.

Wer­bung

So gesehen hätte Trump deutlich bessere Karten. Wobei: Ein wirklicher Frieden ist das noch lange nicht. Selbst im Falle eines erfolgreichen Geiselaustausches muss ein Friedensplan für Gaza erst noch ausgehandelt werden. Wie viel Gewalt in Form von Anschlägen oder Raketenbeschüssen würden solche Friedensverhandlungen vertragen? Und ganz abgesehen davon: Trumps Friedensplan besteht darin, eine Seite an den Verhandlungstisch zu zwingen, indem er ihr ein Armageddon androht. Preiswürdig ist das nicht. Eher ein Rückfall in noch düsterere Zeiten."/yyzz/DP/men