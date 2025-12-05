DAX23.882 +0,8%Est505.718 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,60 -1,5%Nas23.505 +0,2%Bitcoin78.948 -0,3%Euro1,1654 +0,1%Öl63,12 -0,4%Gold4.216 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Volkswagen (VW) vz. 766403 Bayer BAY001 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt fester -- US-Börsen letztlich uneins -- Salesforce mit starken Zahlen -- HPE, Intel, BP, Snowflake, DroneShield, Netflix, Vulcan Energy, NVIDIA, D-Wave, BYD, Tesla, Rheinmetall im Fokus
Top News
Bis zu 2.000 € Winterbonus bei Solidvest Bis zu 2.000 € Winterbonus bei Solidvest
Google schließt zu OpenAI auf: Alphabet-Aktie hat Microsoft beim Börsenwert überholt Google schließt zu OpenAI auf: Alphabet-Aktie hat Microsoft beim Börsenwert überholt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben.

Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu möglichen Nachfolge von Donald Trump

05.12.25 05:34 Uhr

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - 'Rheinpfalz' zu möglichen Nachfolge von Donald Trump:

Seit nunmehr zehn Jahren ist der New Yorker in der Republikaner-Partei die alle(s) überstrahlende Führungsfigur. Trump ist "Make America Great Again", und MAGA ist Trump. Niemand in seiner Partei, der bei Sinnen ist, würde daher aktuell eine Nachfolgediskussion riskieren. Der Bannstrahl des De-facto-Monarchen würde ihn sofort treffen. Und doch: Es mehren sich die Anzeichen, dass sich Kandidaten in Position bringen, um den Mantel der Macht eines Tages zu erben. Es ist damit zu rechnen, dass die Erbfolge-Debatte 2026 in dem Maße zunimmt, in dem die MAGA-Republikaner mit sich selbst ringen. Die Zustimmungswerte der Konservativen im Kongress sind seit September von 54 Prozent auf miserable 23 Prozent gefallen. Da ist Druck im Kessel./yyzz/DP/mis