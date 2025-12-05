OTS: FORMEL Skin / MANUAL übernimmt FORMEL SKIN und schafft Europas führende ...
MANUAL übernimmt FORMEL SKIN und schafft Europas führende
Healthtech-Plattform (FOTO)
Berlin (ots) - MANUAL, die führende Healthtech-Plattform Großbritanniens, gab
heute die Übernahme von FORMEL SKIN, Deutschlands größtem Anbieter digitaler
Dermatologie, bekannt. Gemeinsam bilden die Unternehmen eine der am schnellsten
wachsenden Healthtech-Gruppen Europas, vereint durch eine große Vision: Den
Aufbau der weltweit führenden digitalen Gesundheitsplattform.
In ganz Europa sind die Gesundheitsausgaben stark gestiegen, seit 2014 um fast
40 %. Doch trotz dieses Anstiegs leben die Menschen nicht unbedingt länger oder
gesünder. Die Gesundheitsbranche startet nun in eine neue Ära, in der digitale
Gesundheitsprodukte eine entscheidende Rolle dabei spielen werden, Patientinnen
und Patienten zu einem längeren, gesünderen Leben zu verhelfen. Da
Verbraucherinnen und Verbraucher zunehmend zugängliche, personalisierte und
kontinuierliche Versorgung fordern, verändern Healthtech-Plattformen die Art und
Weise, wie Menschen weltweit ihr Wohlbefinden verbessern. In diesem Kontext
schließen sich nun zwei der innovativsten digitalen Gesundheitsunternehmen
Europas zusammen.
Seit seiner Gründung im Jahr 2019 hat FORMEL SKIN den Zugang zu dermatologischer
Versorgung neu definiert. Über eine digitale Plattform, die die Lücke zwischen
medizinischer Expertise und dem Alltag der Patientinnen und Patienten schließt,
bietet das Unternehmen fachärztliche Betreuung, personalisierte Behandlungen und
langfristige Unterstützung.
Bis heute hat FORMEL SKIN über 2 Millionen Behandlungen durchgeführt und gehört
zu den am schnellsten wachsenden Healthtech-Unternehmen Europas - mit
Zehntausenden von Nutzerinnen und Nutzern pro Monat. Durch Partnerschaften mit
führenden europäischen Universitäten und über Behandlungsverläufe, die eine
Verbesserung der Ergebnisse um mehr als 90% zeigen, verändert das Unternehmen
die digitale dermatologische Versorgung in Europa. Mit Hauptsitz in Berlin und
einem Team von 125 Mitarbeitenden ist FORMEL SKIN zu einer vertrauenswürdigen
Marke in der Dermatologie geworden und befähigt Patientinnen und Patienten, ihre
Hautgesundheit selbstbestimmt von zu Hause aus zu managen.
Durch den Zusammenschluss mit MANUAL wird FORMEL SKIN seine Mission
beschleunigen und über den Fachbereich Dermatologie hinauswachsen, mit dem Ziel,
bessere Behandlungsergebnisse für Patientinnen und Patienten in einem breiteren
Spektrum von Erkrankungen und Märkten zu erzielen. Unter der neuen Marke VOY
wird das Unternehmen Deutschlands fortschrittlichstes, ärztlich betreutes
Gewichtsmanagement-Programm starten, das personalisierte, klinisch erprobte
Therapien mit umfassender Lebensstil- und Verhaltensunterstützung kombiniert.
Anders als andere digitale oder diätfokussierte Anbieter arbeitet VOY direkt mit
einem führenden deutschen Ärzteteam zusammen, um höchste Standards in
Sicherheit, Wirksamkeit und langfristigem Erfolg zu gewährleisten. Im ersten
Quartal 2025 wird VOY seine erste Gewichtsmanagement-Klinik in Deutschland
eröffnen und damit einen neuen Maßstab für evidenzbasiertes, nachhaltiges
Gewichtsmanagement setzen.
MANUAL, 2019 von George Pallis gegründet, entwickelt die nächste Generation
personalisierter Gesundheitsversorgung. Über seine Marken MANUAL und VOY vereint
das Unternehmen medizinische Expertise, Verhaltensunterstützung und
kontinuierliche Betreuung zu einem nahtlosen, ganzheitlichen Erlebnis. Von
Adipositas und Hormonbalance bis hin zu Haarausfall und Wechseljahren hilft
MANUAL Menschen, einige der lebensveränderndsten Gesundheitsprobleme mit
Empathie, wissenschaftlicher Präzision und fortlaufender Unterstützung
anzugehen.
Mit einer starken Präsenz im Vereinigten Königreich und in Brasilien sowie
Millionen behandelter Patientinnen und Patienten definiert MANUAL die Art und
Weise, wie Gesundheitsversorgung weltweit bereitgestellt und zugänglich gemacht
wird, neu.
"Die Übernahme ist der wichtigste Meilenstein in der Geschichte von FORMEL
SKIN", sagte Florian Semler, Gründer und CEO von FORMEL SKIN. "Seit sechs Jahren
verfolgen wir die Mission, Dermatologie zugänglicher zu machen und eine
Plattform aufzubauen, die Millionen von Patientinnen und Patienten versorgt. Aus
bescheidenen Anfängen heraus ist FORMEL SKIN zum führenden Anbieter digitaler
Dermatologie in Europa gewachsen. Jetzt sind wir bereit für den nächsten großen
Schritt. Gemeinsam mit MANUAL freuen wir uns darauf, über die Dermatologie
hinauszugehen und die weltweit führende globale Gesundheitsplattform
aufzubauen." Dr. Sarah Bechstein, Gründerin und Medizinische Direktorin von
FORMEL SKIN, ergänzte: "Ein herzliches Dankeschön an das gesamte FORMEL
SKIN-Team und unsere Investoren für ihren außergewöhnlichen Einsatz, ihre
Leidenschaft, harte Arbeit und Unterstützung. Sie haben uns das alles
ermöglicht."
"Wir sind tief beeindruckt von den Erfolgen, die FORMEL SKIN seit seiner
Gründung im Jahr 2019 erzielt hat, und begeistert vom künftigen
Wachstumspotenzial des Unternehmens", sagte George Pallis, Gründer und CEO von
MANUAL. "Gemeinsam haben wir die Chance, eine wirklich globale
Healthtech-Plattform zu schaffen, die bessere Ergebnisse für Patientinnen und
Patienten über verschiedene Krankheitsbilder, Regionen und Lebensphasen hinweg
erzielt."
Nach der Übernahme werden MANUAL und FORMEL SKIN daran arbeiten, ihre
Technologien, medizinische Expertise und Patientenbetreuungsmodelle in einer
einzigen, vernetzten Versorgungsplattform zu vereinen. In den kommenden Monaten
plant die Gruppe, neue Services weltweit zu starten - mit besonderem Fokus
darauf, das fortschrittlichste Angebot für Gewichtsmanagement-Patientinnen und
-Patienten in Deutschland aufzubauen. Damit bündeln sie ihre gemeinsame Mission,
proaktive und personalisierte Gesundheitsversorgung für alle zugänglich zu
machen.
Über FORMEL SKIN
Gegründet im Jahr 2019, ist FORMEL SKIN Deutschlands größter Anbieter digitaler
Dermatologie. Mit über 2 Millionen durchgeführten Behandlungen und Tausenden
monatlichen Abonnentinnen und Abonnenten bietet FORMEL SKIN personalisierte,
ärztlich begleitete Behandlungen über seine digitale Plattform an. Das
Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Berlin und wird von einigen der
renommiertesten Venture-Capital-Firmen Europas unterstützt, darunter Singular
VC, Cherry Ventures, Heartcore Capital, Vorwerk Ventures und Heal Capital.
Erfahren Sie mehr unter https://formelskin.de.
Über MANUAL
MANUAL wurde 2019 gegründet und ist die führende Healthtech-Plattform im
Vereinigten Königreich. Sie bietet kontinuierliche, personalisierte Betreuung in
Bereichen wie Adipositas, Hormonbalance, Haarausfall, Wechseljahre und vieles
mehr. Über seine Marken MANUAL und VOY hat sich das Unternehmen zu einer
Multi-Condition- und Multi-Market-Plattform entwickelt, die inzwischen
Hunderttausende Patientinnen und Patienten in Großbritannien und Brasilien
betreut. Seine Mission ist es, das Gesundheitswesen von reaktiver zu proaktiver
Versorgung zu transformieren und die weltweit führende integrierte
Gesundheitsplattform zu werden. Erfahren Sie mehr unter http://manual.co und
http://joinvoy.com.
