Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu Sozialstaatsreform

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - 'Rheinpfalz' zu Sozialstaatsreform

Der Aufbau einer einheitlichen digitalen Infrastruktur für alle Sozialleistungen wird in dem Kommissionspapier völlig zu Recht als "Kern der Reformvorschläge" bezeichnet. Ein solcher Schritt hin zu einer Sozialverwaltung des 21. Jahrhunderts, die diesen Namen verdient, bedingt aber, neben entsprechenden Investitionen, auch, dass Kirchturmdenken zwischen den einzelnen Behörden und den staatlichen Ebenen überwunden wird. Aus Sicht der Bürger käme ein solcher Umbau jedenfalls einer Revolution gleich und könnte dazu beitragen, verlorenes Vertrauen in unseren Staat und dessen Funktionsfähigkeit wieder zurückzugewinnen./yyzz/DP/zb